¿Está listo el Valle del Silicio para los robots domésticos? Hello Robot entra en una nueva fase

Hello Robot, una startup con sede en Martinez, California, ha presentado la cuarta generación de su robot asistente doméstico Stretch. A diferencia de muchos competidores en el Valle del Silicio, la empresa se centra en crear dispositivos compactos capaces de proporcionar asistencia práctica en hogares reales, en lugar de robots humanoides complejos que se parecen a los humanos. Stretch cuenta con un brazo telescópico, una cabeza equipada con sensores y una plataforma con ruedas, diseñada para operar fuera de las condiciones de laboratorio. Esto es informado por Techcrunch.com informe .

La empresa fue fundada en 2017 por el ex director de robótica de Google, Aaron Edsinger, y el profesor del Georgia Institute of Technology, Charlie Kemp. Hello Robot tiene como objetivo recopilar datos del mundo real necesarios para entrenar robots, aprovechando los recientes avances en inteligencia artificial. Según un informe de Bullhound Capital, la ventaja clave en robótica no reside solo en la propiedad intelectual, sino también en las horas de trabajo acumuladas en el mundo real.

Uno de los que están probando las capacidades de Stretch en la práctica es el inversor Keith Platt. Paralizado en 2021, Platt controla el robot a través de una aplicación de voz en su iPhone. Con su ayuda, puede beber independientemente un batido de proteínas, ponerse las gafas o cepillarse los dientes. Mientras que estas tareas simples solían llevar dos horas, ahora se completan en solo unos minutos con la ayuda del robot.

El equipo de Hello Robot incluye también terapeutas especializados que trabajan para adaptar el dispositivo a las necesidades de las personas con discapacidad. Platt enfatiza que lograr la independencia y reducir la dependencia de otros es mentalmente crucial no solo para el paciente, sino también para sus cuidadores. Actualmente, Stretch es uno de los pocos proyectos que ha salido de los laboratorios para comenzar a servir a las personas en hogares reales.