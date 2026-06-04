WWDC 2026: Actualización de Siri y funciones de Apple Intelligence

A medida que se acerca la conferencia anual Worldwide Developers Conference de Apple (WWDC 2026), se esperan grandes cambios en el mundo de la tecnología. El evento comienza el lunes a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) y se transmitirá en vivo a través de la aplicación Apple Developer, el sitio web oficial y el canal de YouTube. El enfoque principal de la conferencia de este año es una actualización fundamental del asistente de voz Siri y la expansión de Apple Intelligence. Según Techcrunch.com informa .

Una de las noticias más esperadas es una gran actualización de Siri basada en IA. Siri se convertirá en un asistente que comprende mejor el contexto, realiza tareas de varios pasos e interactúa de manera más natural con las aplicaciones. Según los informes, el Siri actualizado utilizará la tecnología Google Gemini para mejorar sus capacidades. Además, se espera que se presente una aplicación Siri independiente capaz de competir con chatbots como ChatGPT y Claude.

Apple planea integrar agentes de IA en la App Store. Estos agentes permitirán a los usuarios delegar tareas diarias como hacer reservas, editar documentos y controlar dispositivos domésticos inteligentes. La aplicación Cámara tendrá una nueva sección «Visual Intelligence». Esta función permite el reconocimiento de objetos mediante Google Image Search y estará disponible como un modo separado como Foto o Panorama.

La aplicación Fotos también verá mejoras significativas gracias a Apple Intelligence. Los usuarios podrán eliminar objetos no deseados de las fotos y editar imágenes utilizando comandos de texto simples. En la aplicación Image Playground, la calidad de generación de imágenes mejorará, y la nueva función Genmoji comenzará a sugerir emojis personalizados adaptados a los mensajes de los usuarios.

Finalmente, se espera que la aplicación Wallet reciba una actualización útil: una función para dividir gastos que permite a los usuarios fotografiar recibos y compartir fácilmente los gastos con amigos. Además, los usuarios podrán crear fondos de pantalla únicos utilizando IA según sus preferencias.