TeamGroup presenta el SSD T-Create Expert P35SG con borrado remoto de datos

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TeamGroup presenta el SSD T-Create Expert P35SG con borrado remoto de datos

En Computex 2026, TeamGroup presentó el único SSD externo T-Create Expert P35SG, que cuenta con una función de autodestrucción inalámbrica de datos. La característica principal del dispositivo es que el usuario puede borrar completamente todos los datos enviando un único mensaje de texto. Según Ixbt.com informa .

La unidad está conectada a una red 4G LTE, lo que le permite recibir comandos de borrado incluso cuando no está conectada a Wi-Fi o a una computadora. Tras recibir la señal, se inicia un proceso de destrucción en dos fases: un borrado lógico profundo (deep-level logical wipe) y la destrucción física del hardware mediante alto voltaje. Esto hace que la recuperación de datos sea absolutamente imposible.

Además de la versión insignia controlada remotamente, TeamGroup también presentó el modelo T-Create Expert P35S. En este modelo, la función de autodestrucción se activa presionando un botón físico especial en la carcasa del dispositivo.

TeamGroupSSDT-CreateTecnologíaSeguridad de Datos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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