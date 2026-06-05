Startup Battlefield regresa a Australia: Nuevas oportunidades en Sídney

En noviembre de 2017, TechCrunch llevó el concurso Startup Battlefield a Australia por primera vez. En ese momento, 15 startups de Australia y Nueva Zelanda presentaron sus proyectos ante inversores y jueces en el escenario de Sídney. Años después, este prestigioso evento regresa a la región. El 19 de agosto, Startup Battlefield, organizado en asociación con Stripe, presentará una noche inolvidable para el ecosistema startup de Sídney. Según Techcrunch.com informa .

Diez empresas seleccionadas presentarán sus ideas ante inversores de renombre y la prensa mundial. Los tres mejores equipos ganarán hasta 10.000 dólares en créditos de Stripe. El gran ganador obtendrá un pase directo para el concurso Startup Battlefield 200 en TechCrunch Disrupt en San Francisco en octubre. Esto significa acceder al escenario startup más prestigioso del mundo sin solicitud ni selecciones adicionales.

El éxito de eventos anteriores demuestra la importancia de esta plataforma. Por ejemplo, el ganador de 2017, HealthMatch, recaudó más de 25 millones de dólares en inversiones después de esta victoria y actualmente atiende a más de 1 millón de pacientes en todo el mundo. El subcampeón, FluroSat, recibió posteriormente inversiones del fondo Microsoft M12, se convirtió en Regrow Agriculture y recaudó un total de más de 60 millones de dólares.

En general, los graduados de Battlefield en Australia han recaudado más de 147 millones de dólares en inversiones. Cuentan con el apoyo de gigantes como Y Combinator, Blackbird Ventures, Microsoft y Techstars. El evento de este año será una gran oportunidad no solo para los participantes, sino también para los fundadores y constructores de toda la región para mostrar trabajos de clase mundial.