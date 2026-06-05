Filtr: Nueva herramienta que bloquea completamente los anuncios en apps de iPhone y Mac

El uso de bloqueadores de anuncios es importante no solo por comodidad, sino también por seguridad. Incluso el Federal Bureau of Investigation (FBI) los recomienda para protegerse contra las amenazas en línea. Sin embargo, muchos bloqueadores tradicionales solo funcionan dentro de los navegadores y son ineficaces contra los anuncios de seguimiento dentro de las aplicaciones móviles. Gracias a las nuevas funciones de iOS 26 y macOS 26, se ha presentado Filtr, una herramienta que bloquea los anuncios en todas las aplicaciones de los dispositivos iPhone, iPad y Mac. Techcrunch.com informa .

Filtr es un nuevo proyecto desarrollado por Kaylee Serena Calderolla, la creadora del popular bloqueador de anuncios Wipr. Mientras que Wipr solo impedía la carga de anuncios en el navegador Safari, Filtr opera a nivel del sistema. Esto significa que bloquea los anuncios y el código de seguimiento no solo en los navegadores, sino también en casi todas las aplicaciones de terceros que utiliza. Utiliza la nueva función de filtros URL del software de Apple.

Según el desarrollador, Filtr no recopila los datos personales de los usuarios ni solicita acceso a ellos. La tecnología de filtro URL de Apple también prioriza la privacidad. El sistema funciona basándose en una lista de bloqueo especial almacenada en el dispositivo y detiene las solicitudes a dominios sospechosos a nivel de red. Dado que este proceso se realiza a través de los servidores de Apple, el desarrollador no puede ver qué sitios visitan los usuarios.

Filtr es actualmente una de las primeras aplicaciones en implementar esta nueva tecnología. Calderolla señaló que la implementación de esta función fue bastante compleja debido a la falta de información en la documentación de Apple. No obstante, el resultado superó las expectativas: en lugar del flujo habitual de anuncios, aparecen espacios en blanco al abrir las aplicaciones. Actualmente, este servicio se ofrece dentro de la aplicación Wipr por una suscripción anual de 5 dólares.