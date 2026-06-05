Filtr: Nueva herramienta que bloquea completamente los anuncios en apps de iPhone y Mac

·77·Tecnología
Filtr: Nueva herramienta que bloquea completamente los anuncios en apps de iPhone y Mac

El uso de bloqueadores de anuncios es importante no solo por comodidad, sino también por seguridad. Incluso el Federal Bureau of Investigation (FBI) los recomienda para protegerse contra las amenazas en línea. Sin embargo, muchos bloqueadores tradicionales solo funcionan dentro de los navegadores y son ineficaces contra los anuncios de seguimiento dentro de las aplicaciones móviles. Gracias a las nuevas funciones de iOS 26 y macOS 26, se ha presentado Filtr, una herramienta que bloquea los anuncios en todas las aplicaciones de los dispositivos iPhone, iPad y Mac. Techcrunch.com informa .

Filtr es un nuevo proyecto desarrollado por Kaylee Serena Calderolla, la creadora del popular bloqueador de anuncios Wipr. Mientras que Wipr solo impedía la carga de anuncios en el navegador Safari, Filtr opera a nivel del sistema. Esto significa que bloquea los anuncios y el código de seguimiento no solo en los navegadores, sino también en casi todas las aplicaciones de terceros que utiliza. Utiliza la nueva función de filtros URL del software de Apple.

Según el desarrollador, Filtr no recopila los datos personales de los usuarios ni solicita acceso a ellos. La tecnología de filtro URL de Apple también prioriza la privacidad. El sistema funciona basándose en una lista de bloqueo especial almacenada en el dispositivo y detiene las solicitudes a dominios sospechosos a nivel de red. Dado que este proceso se realiza a través de los servidores de Apple, el desarrollador no puede ver qué sitios visitan los usuarios.

Filtr es actualmente una de las primeras aplicaciones en implementar esta nueva tecnología. Calderolla señaló que la implementación de esta función fue bastante compleja debido a la falta de información en la documentación de Apple. No obstante, el resultado superó las expectativas: en lugar del flujo habitual de anuncios, aparecen espacios en blanco al abrir las aplicaciones. Actualmente, este servicio se ofrece dentro de la aplicación Wipr por una suscripción anual de 5 dólares.

AppleiPhoneMacFiltrBloqueador De Anuncios
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Helion recauda 465 millones de dólares para energía de fusiónHoy, 04:29La plataforma Dzen migra a la arquitectura de IA CortexHoy, 02:51Founders Fund lanza un programa con estrellas de la tecnologíaHoy, 00:29El CEO de Airbnb Brian Chesky lanza un nuevo laboratorio de IAHoy, 23:00Anthropic en vísperas de la OPI: Daniela Amodei descarta dudas sobre la IAHoy, 22:55Correo de Rusia restablece la entrega de paquetes desde EE. UU.Hoy, 21:58
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal