La plataforma Dzen migra a la arquitectura de IA Cortex

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La plataforma Dzen migra a la arquitectura de IA Cortex

La plataforma Dzen ha anunciado su transición a la nueva arquitectura de inteligencia artificial Cortex para el procesamiento y distribución de contenido. Esta actualización tiene como objetivo reconstruir el sistema basándose en principios modulares. Según los representantes de la empresa, la nueva estructura permite analizar el contenido, la relevancia y la credibilidad de la fuente de las publicaciones, en lugar de simplemente responder a los clics de los usuarios. Como informa Ixbt.com noticias .

La tarea principal de la reforma es identificar el origen de las noticias en un entorno de sobrecarga de información y encontrar autores que aporten experiencia real. Los cambios se basan en cuatro direcciones clave. El sistema pasa de buscar coincidencias de palabras en el texto a analizar la proximidad semántica. Esto ayuda a combinar algorítmicamente textos similares en significado, aunque tengan vocabularios diferentes.

La segunda prioridad es la verificación rápida de hechos. La nueva arquitectura identifica con mayor precisión la fuente original de la información en un momento en que el contenido generado por IA está aumentando. La tercera dirección implica analizar señales profundas de los usuarios, incluyendo la lectura completa de artículos, su guardado y su discusión en mensajería como Telegram.

Finalmente, la adaptabilidad tecnológica permite a la plataforma implementar noticias rápidamente y establecer reglas transparentes para los medios. Se priorizan los materiales analíticos de alta calidad y la información verificada.

DzenCortexInteligencia ArtificialAlgoritmoTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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