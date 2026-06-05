El 80 % de los escolares rusos utilizan inteligencia artificial

·56·Tecnología
El 80 % de los escolares rusos utilizan inteligencia artificial

Durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el ministro ruso de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, reveló datos interesantes. Según él, casi el 80 % de los escolares del país utilizan regularmente asistentes de inteligencia artificial. Esto fue informado por Ixbt.com noticia fuente.

El ministro destacó que la brecha generacional en la adopción de esta tecnología es claramente visible. Se señaló que las tasas de uso de ChatGPT y otros servicios de IA similares son significativamente más bajas entre los usuarios mayores que entre los jóvenes.

Los representantes del gobierno expresaron la necesidad de crear condiciones para que la generación mayor domine los servicios digitales modernos. Además, a partir del 1 de septiembre, se planea introducir la formación en el perfil de «Inteligencia Artificial» dentro de las clases de informática en las escuelas.

En febrero, el Ministerio de Educación de Rusia incluyó los libros de texto titulados «Introducción a la inteligencia artificial» para los grados 5-9 en la lista federal de materiales educativos. El nuevo programa tiene como objetivo enseñar a los niños no solo a usar la IA, sino también a comprender profundamente sus principios de funcionamiento.

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Abror Shuhratov
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