El primer billonario de la historia: Elon Musk establece un récord mediante la OPI de SpaceX

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El primer billonario de la historia: Elon Musk establece un récord mediante la OPI de SpaceX

Se espera que la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX tenga lugar el 12 de junio de 2026 en la bolsa Nasdaq bajo el ticker SPCX. Este evento tiene una importancia histórica para Elon Musk, quien está a punto de convertirse en el primer billonario del mundo. Según los analistas, su riqueza superará este nivel sin precedentes tras el proceso de OPI. Ixbt.com informa .

Según la información actualizada del prospecto de OPI de SpaceX, la participación del empresario en la compañía se valora en aproximadamente 866.500 millones de dólares. Si el precio planificado de las acciones se fija en 135 dólares, la capitalización total de SpaceX podría alcanzar 1,77 billones de dólares. Esto situaría a la compañía entre las mayores corporaciones públicas de EE. UU. después de su salida a bolsa.

Elon Musk mantendrá una influencia significativa sobre la compañía: su control sobre SpaceX podría superar el 82 % después de la OPI. Sin embargo, los documentos señalan que se ha comprometido a no vender acciones durante solo un año después de la colocación. Después de ese periodo, tendrá la oportunidad de reducir su participación total o parcialmente, lo que podría cambiar fundamentalmente la estructura de propiedad de la empresa.

La riqueza de Musk ha crecido constantemente durante más de una década, especialmente desde que las acciones de Tesla comenzaron a subir drásticamente en 2013. Se convirtió por primera vez en la persona más rica del mundo en 2021, superando al fundador de Amazon. Según Forbes, la riqueza actual de Musk supera los 820.000 millones de dólares, aunque se espera que estas cifras se actualicen en los próximos días.

Elon MuskSpaceXOPITeslaNasdaq
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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