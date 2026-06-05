Sparkle presenta la tarjeta gráfica Intel Arc Pro B70 con 32 GB de memoria

En el Computex 2026, Sparkle presentó una versión compacta de un solo slot del acelerador gráfico Intel Arc Pro B70. El nuevo dispositivo cuenta con un sistema de refrigeración de un solo ventilador, centrándose principalmente en aumentar la densidad de computación. Según Ixbt.com informa .

Esta tarjeta gráfica cuenta con 32 GB de memoria de video (VRAM). Al instalar ocho aceleradores de este tipo en un sistema, la capacidad total de memoria puede ampliarse hasta 256 GB. Esto permite ejecutar sin problemas grandes modelos de inteligencia artificial (IA) con más de 200 mil millones de parámetros. Esta configuración está diseñada principalmente para servidores compactos y estaciones de trabajo de nueva generación.

El nuevo modelo se basa en la arquitectura Battlemage y funciona con un chip BMG-G31 completo con 32 núcleos Xe2. Los 32 GB de memoria ofrecen una ventaja significativa en tareas de inferencia de IA y escenarios complejos de creación de contenido.

Esta versión de la Intel Arc Pro B70 opera con una potencia de diseño térmico (TDP) de 160 W, significativamente menor que los 230 W estándar de las modificaciones de dos slots. La energía se suministra a través de un único conector de 16 pines, y la frecuencia máxima puede alcanzar hasta 2800 MHz.