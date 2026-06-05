Sparkle presenta la tarjeta gráfica Intel Arc Pro B70 con 32 GB de memoria

·58·Tecnología
Sparkle presenta la tarjeta gráfica Intel Arc Pro B70 con 32 GB de memoria

En el Computex 2026, Sparkle presentó una versión compacta de un solo slot del acelerador gráfico Intel Arc Pro B70. El nuevo dispositivo cuenta con un sistema de refrigeración de un solo ventilador, centrándose principalmente en aumentar la densidad de computación. Según Ixbt.com informa .

Esta tarjeta gráfica cuenta con 32 GB de memoria de video (VRAM). Al instalar ocho aceleradores de este tipo en un sistema, la capacidad total de memoria puede ampliarse hasta 256 GB. Esto permite ejecutar sin problemas grandes modelos de inteligencia artificial (IA) con más de 200 mil millones de parámetros. Esta configuración está diseñada principalmente para servidores compactos y estaciones de trabajo de nueva generación.

El nuevo modelo se basa en la arquitectura Battlemage y funciona con un chip BMG-G31 completo con 32 núcleos Xe2. Los 32 GB de memoria ofrecen una ventaja significativa en tareas de inferencia de IA y escenarios complejos de creación de contenido.

Esta versión de la Intel Arc Pro B70 opera con una potencia de diseño térmico (TDP) de 160 W, significativamente menor que los 230 W estándar de las modificaciones de dos slots. La energía se suministra a través de un único conector de 16 pines, y la frecuencia máxima puede alcanzar hasta 2800 MHz.

SparkleIntelArc Pro B70BattlemageGPU
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las startups más interesantes quieren alejar a los usuarios de los smartphonesLas startups más interesantes quieren alejar a los usuarios de los smartphonesAyer, 17:26Wildberries y Russ lanzan una nueva plataforma de salud digitalWildberries y Russ lanzan una nueva plataforma de salud digitalAyer, 17:21La valoración de Supabase se duplica en 8 meses hasta alcanzar los 10 mil millones de dólaresLa valoración de Supabase se duplica en 8 meses hasta alcanzar los 10 mil millones de dólaresAyer, 16:52Casi el 70 % de los usuarios de Steam han cambiado a Windows 11Casi el 70 % de los usuarios de Steam han cambiado a Windows 11Ayer, 16:27Google y el FBI advierten: hackers se hacen pasar por falsos empleados de TI en oficinasGoogle y el FBI advierten: hackers se hacen pasar por falsos empleados de TI en oficinasAyer, 16:25Presentado un sistema láser capaz de eludir la protección de iPhone y satélitesPresentado un sistema láser capaz de eludir la protección de iPhone y satélitesAyer, 15:52
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado