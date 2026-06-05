Bloody GR285: Lanzado nuevo auricular gaming con tres modos de conexión

La marca Bloody ha lanzado al mercado sus nuevos auriculares gaming GR285. La principal característica del dispositivo es su capacidad para conectarse de tres maneras diferentes: conexión inalámbrica de 2,4 GHz, tecnología Bluetooth 5.3 y conexión por cable a través de un conector de audio tradicional de 3,5 mm. Según Ixbt.com informa .

Según el fabricante, esta multifuncionalidad garantiza la total compatibilidad de los auriculares con PC, portátiles, smartphones y consolas de videojuegos. El paquete incluye un receptor USB-C y un adaptador USB-A, lo que proporciona comodidad a los usuarios en diversas plataformas.

La calidad del sonido está a cargo de altavoces de 50 mm con procesamiento láser. Además, los auriculares están equipados con un micrófono omnidireccional con sistema de reducción de ruido. El dispositivo pesa solo 222 gramos y sus almohadillas están hechas de microfibra transpirable.

En cuanto a la autonomía, el Bloody GR285 cuenta con una batería de 1050 mAh, que permite hasta 45 horas de funcionamiento con una sola carga. Los botones para controlar el volumen, responder llamadas y pausar la música están ubicados directamente en la carcasa del auricular.

El nuevo modelo está disponible en colores negro y blanco. Actualmente, este gadget está atrayendo la atención de los entusiastas de los videojuegos por su precio asequible y sus especificaciones técnicas.