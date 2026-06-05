Elon Musk: La velocidad de Starlink V3 aumenta 10 veces, la capacidad 100 veces

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Elon Musk: La velocidad de Starlink V3 aumenta 10 veces, la capacidad 100 veces

Elon Musk ha revelado detalles revolucionarios sobre la nueva generación de satélites Starlink cuyo lanzamiento está previsto próximamente. Los nuevos dispositivos Starlink V3 tendrán 10 veces más capacidad de ancho de banda que el modelo V2, y cada satélite podrá proporcionar velocidades superiores a 1 Tbit/s. Según Ixbt.com informa .

Según el multimillonario, está previsto lanzar 10 veces más hardware al espacio que en la actualidad. Como resultado, la capacidad total de todo el sistema aumentará más de 100 veces. Además, la altitud orbital de los satélites se reducirá de 550 kilómetros a 350 kilómetros, lo que reducirá significativamente la latencia de la señal (ping).

Según las leyes de la física, el tiempo de ida y vuelta de la señal será inferior a 5 milisegundos. Esta métrica pone al servicio Starlink a la par de las redes de Internet de fibra óptica, incluso en los rincones más remotos de nuestro planeta. Esto crea condiciones ideales para juegos en línea, transmisión en 8K y trabajo remoto para gamers.

Se espera que el primer lote de dispositivos Starlink V3 se lance al espacio en 2026 utilizando el vehículo de lanzamiento Starship. Como referencia, más de 12 millones de suscriptores en 160 países de todo el mundo utilizan actualmente este servicio.

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Abror Shuhratov
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