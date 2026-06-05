Éxito de Huawei: La versión premium del Pura X Max se vuelve popular

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Éxito de Huawei: La versión premium del Pura X Max se vuelve popular

Huawei entregó 350.000 unidades de su nuevo smartphone plegable insignia, el Pura X Max, al mercado durante los primeros 30 días posteriores a su lanzamiento. Curiosamente, mientras que la versión estándar vendió 145.200 unidades, la Collector’s Edition, mucho más cara, logró un resultado inesperado con 198.500 unidades vendidas. Según Ixbt.com informa .

En cuanto a los precios, el modelo base del Pura X Max con 12+256 GB de almacenamiento tiene un precio de 1.600 dólares, mientras que la variante de 12+512 GB se valora en alrededor de 1.780 dólares. La Collector’s Edition se ofrece a 1.920 dólares por 16+512 GB y a 2.070 dólares por 16+1 TB. El primer día de ventas, la tasa de crecimiento fue del 215 % en comparación con la generación anterior.

Técnicamente, el Huawei Pura X Max cuenta con una pantalla OLED WQHD+ flexible de 7,69 pulgadas y una pantalla externa de 5,4 pulgadas. El dispositivo funciona con el procesador Kirin 9030 Pro, tiene un cuerpo hecho de materiales compuestos e incluye una bisagra en forma de gota y vidrio protector UTG.

La autonomía del smartphone está garantizada por una batería de 5.300 mAh, que admite carga cableada de 100 W e inalámbrica de 80 W. El sistema de cámaras se basa en la tecnología XMAGE: incluye una cámara principal de 50 MP, un módulo adicional de 50 MP y un teleobjetivo periscópico. El dispositivo funciona con el sistema operativo HarmonyOS 6.1.

HuaweiPura X MaxSmartphoneTecnologíaHarmonyOS
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Abror Shuhratov
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