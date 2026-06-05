Comienza la construcción de la primera central nuclear de Uzbekistán: Rosatom lanza el proyecto

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Comienza la construcción de la primera central nuclear de Uzbekistán: Rosatom lanza el proyecto

Se celebró una ceremonia solemne dedicada al inicio de la construcción de la primera central nuclear de Uzbekistán en la región de Jizzakh. Los presidentes de Rusia y Uzbekistán, Vladimir Putin y Shavkat Mirziyoyev, dieron el inicio simbólico al proyecto a través de un puente de video. Como parte principal del evento, se vertió el "primer hormigón" para los cimientos de la futura primera unidad de energía. Esto fue informado por Ixbt.com noticias .

Según representantes de la corporación estatal Rosatom, este paso otorga oficialmente a la instalación el estatus de "central nuclear en construcción" de acuerdo con las normas del OIEA. Según Andrei Petrov, primer subdirector general de Rosatom para la energía nuclear, una vez que la planta entre en funcionamiento, se espera que cubra hasta el 14 % del consumo de electricidad del país.

Este proyecto es una experiencia única para Rosatom. La central nuclear en Uzbekistán se está construyendo bajo el primer contrato de exportación firmado para la construcción de una pequeña central nuclear modular (SMR) en el mundo. El proyecto incluye dos unidades de energía de gran potencia basadas en reactores VVER-1000 y dos unidades con reactores RITM-200N, cada una con una potencia de 55 MW.

Según el plan, una vez que la central nuclear comience a operar a plena capacidad, producirá 17.200 millones de kWh de electricidad al año. Esto servirá como un factor clave para garantizar la seguridad energética en la región y acelerar el crecimiento económico.

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Abror Shuhratov
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