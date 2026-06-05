AirTrunk invertirá 30 mil millones de dólares en centros de datos de IA en India

AirTrunk, respaldado por Blackstone, anunció que invertirá 30 mil millones de dólares en la economía india para 2030. La empresa australiana planea construir nuevos centros de datos en el país con una capacidad total de 5 gigavatios (GW). Este es uno de los mayores compromisos de inversión dirigidos a la infraestructura digital del sur de Asia. Según Techcrunch.com informa .

AirTrunk entró en el mercado indio a principios de este año mediante la adquisición de Lumina CloudInfra. Según la firma de investigación Bernstein, se espera que la capacidad de los centros de datos en India crezca de los 1,5 GW actuales a 8 GW para 2030. El gobierno indio también ofrece incentivos fiscales a los proveedores de servicios en la nube extranjeros hasta 2047 para atraer infraestructura de IA.

La empresa ya ha comenzado a sentar las bases para la expansión. En concreto, se ha alcanzado un acuerdo para asignar terrenos para un gran proyecto de 3 GW en el estado de Maharashtra. Tras una reunión entre el CEO de AirTrunk, Robin Khuda, y el primer ministro Narendra Modi, se destacó que esta inversión ayudará a India a convertirse en un centro global para la computación en la nube y la inteligencia artificial.

Actualmente, gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y OpenAI también están ampliando su infraestructura en India. Sin embargo, los expertos advierten que la enorme demanda de electricidad, agua y recursos terrestres por parte de los centros de datos podría convertirse en un obstáculo importante en el futuro. Según las estimaciones de Deloitte, proyectos de este tipo en la región de Asia-Pacífico requerirán decenas de teravatios-hora de energía adicional.