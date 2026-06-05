Los registros en Max Messenger superan los 125 millones

·48·Tecnología
Los registros en Max Messenger superan los 125 millones

El volumen de mensajes en la aplicación de mensajería rusa Max está creciendo rápidamente. Según Farit Khusnoyarov, CEO de la plataforma, los usuarios intercambian casi 2 mil millones de mensajes al día. Hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Khusnoyarov enfatizó: “La actividad está creciendo a un ritmo muy rápido, con casi 2 mil millones de mensajes enviados por día”, destacó. Ixbt.com informa .

Además, el director de la compañía compartió datos estadísticos sobre la audiencia. Actualmente, 87 millones de personas utilizan la plataforma diariamente, mientras que el número total de cuentas registradas ha alcanzado los 125 millones. En este contexto de crecimiento a gran escala, atender las necesidades de los usuarios se convierte en una tarea principal.

“Con una audiencia tan grande, basta con escucharlos con atención. Nuestro objetivo principal es cuidar a los usuarios y crear comodidad para ellos”, dijo Khusnoyarov en su discurso. Este enfoque define la estrategia de desarrollo futuro de la plataforma.

Cabe recordar que anteriormente se lanzó la función de transmisiones en vivo en los canales de Max. Antes de eso, Apple había eliminado la aplicación Max de la App Store sin ninguna explicación.

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Abror Shuhratov
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