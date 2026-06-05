La valoración de Supabase se duplica en 8 meses hasta alcanzar los 10 mil millones de dólares

Supabase, una plataforma de bases de datos de código abierto, anunció el viernes que había cerrado una ronda de inversión de la Serie F por 500 millones de dólares. Tras esta inversión, la valoración de mercado de la empresa alcanzó los 10.500 millones de dólares. Así, la startup duplicó su valor en poco tiempo, logrando oficialmente el estatus de "decacornio". Techcrunch.com informa .

Según Paul Copplestone, CEO y cofundador de la empresa, el uso de la plataforma ha crecido más de un 600 % en el último año. Lo más interesante es que más del 60 % de las nuevas bases de datos creadas se están lanzando con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Actualmente, el número de usuarios de Supabase se acerca a los 10 millones, una cifra que también se ha duplicado en los últimos ocho meses.

Copplestone destacó el gran papel de los modelos de IA como Claude Code y Codex en este crecimiento sin precedentes. En su opinión, la inteligencia artificial está ampliando drásticamente el número de personas con capacidades de programación. Actualmente, empresas populares como Figma, Replit, Bolt y Lovable utilizan activamente la plataforma Supabase.

Supabase utiliza la base de datos Postgres de código abierto como su base técnica. Además, la empresa presentó una nueva herramienta llamada Multigres para simplificar la gestión del sistema. Esta herramienta permite la gestión centralizada de tareas complejas que surgen durante la escalabilidad de la base de datos.

La ronda de inversión fue liderada por el fondo GIC. También participaron nuevos socios como Georgian y Salesforce Ventures, junto con inversores existentes como Stripe. El director de Supabase enfatizó que la estrategia de mantenerse fiel a su visión del producto, en lugar de adaptarse solo a las demandas de las grandes corporaciones, ha dado sus frutos.