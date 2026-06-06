Caja con pantalla lateral: presentado Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity

En Computex 2026, Gigabyte presentó su nueva caja Aorus C510 Glass Infinity. Una característica distintiva de este modelo microATX es la pantalla de 16 pulgadas integrada en su panel lateral. Esta pantalla no solo sirve como panel de información para monitorear el estado del sistema, sino también como un monitor adicional totalmente funcional para la computadora. Según Ixbt.com informa .

La pantalla está construida sobre una matriz IPS con resolución Full HD y una frecuencia de actualización de 165 Hz. La caja está diseñada principalmente para su uso en LAN parties, diversas ferias y eventos, así como para el transporte. El dispositivo está equipado con asas integradas pero extraíbles, y sus patas modulares permiten colocar la caja en posición vertical.

La pantalla se puede montar en cualquiera de los dos lados de la caja, aunque el panel en sí no gira. A pesar del factor de forma microATX, el volumen interno es de 25 litros. El fabricante afirma que la caja admite placas base con conectores traseros.

En cuanto a las capacidades técnicas, la Aorus C510 Glass Infinity admite fuentes de alimentación ATX estándar, radiadores de refrigeración líquida de hasta 240 mm y tarjetas gráficas de hasta 360 mm de longitud. Esto permite la instalación incluso de las tarjetas gráficas GeForce RTX 5090 más potentes.