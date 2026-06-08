El Samsung Galaxy S26 FE aparece por primera vez en fotos reales

Las primeras imágenes reales del próximo flagship económico de Samsung, el modelo Galaxy S26 FE, han aparecido en Internet. El dispositivo ha sido registrado en la base de datos del Wireless Power Consortium (WPC) con el número de catálogo SM-S741, lo que confirma que los preparativos para el lanzamiento del smartphone al mercado están en marcha. Ixbt.com informa .

Según las imágenes publicadas, Samsung mantendrá el estilo general de la marca del dispositivo, pero modificará el diseño de la cámara principal. En lugar de lentes separadas en el panel trasero, el modelo Galaxy S26 FE contará con un bloque de cámara unificado que recuerda al estilo del Galaxy Z Fold 7. Una característica distintiva del nuevo diseño es que el módulo de la cámara se extiende casi hasta el borde del cuerpo, lo que lo distingue del Galaxy A57 y otros modelos actuales de la compañía.

Según información preliminar, el dispositivo Galaxy S26 FE estará equipado con un procesador Exynos 2500 y 8 GB de RAM. Además, se espera que este modelo sea uno de los primeros smartphones de Samsung en salir de fábrica con el sistema operativo Android 17.

Se especula que el Galaxy S26 FE se presentará junto con nuevos plegables: el Galaxy Z Fold 8, el Galaxy Z Fold 8 Ultra y el Galaxy Z Flip 8. Los rumores sugieren que la ceremonia de presentación podría tener lugar el 22 de julio de este año. Los analistas del mercado predicen que el completamente nuevo iPhone Ultra será el principal competidor del Galaxy Z Fold 8.