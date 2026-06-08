Las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 50 Super llegarán a principios de 2027

Citando sus fuentes fiables, la publicación taiwanesa BenchLife.info informó que NVIDIA presentará las versiones Super de la serie GeForce RTX 50 a principios de 2027. Es muy probable que los nuevos dispositivos se muestren en el CES 2027. Ixbt.com informa .

Una de las actualizaciones más importantes de la línea GeForce RTX 50 Super es un aumento significativo en la capacidad de memoria. Según los informes, la memoria de estas tarjetas con estándar GDDR7 aumentará de 16 GB a 24 GB.

Además, informes anteriores sugieren que podría aparecer una versión RTX 5060 con 12 GB de memoria en la línea. El fabricante planea lanzar modelos Super de las series RTX 5060, 5070, 5070 Ti y 5080 para PC de escritorio.

Actualmente, no hay información precisa sobre las versiones móviles (para portátiles) de las tarjetas gráficas. NVIDIA tiene como objetivo establecer nuevos estándares en rendimiento gráfico y eficiencia energética con su nueva arquitectura.