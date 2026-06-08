Uber, Wayve y Waymo: La batalla de los robotaxis comienza en Londres

Los usuarios de Uber en el Reino Unido ahora pueden unirse a una lista de interés especial para aumentar sus posibilidades de viajar en los vehículos autónomos de Wayve. Esta es otra señal de que las dos empresas se están preparando para lanzar un servicio de robotaxis en Londres. Una vez que se lance este proyecto, Uber competirá directamente con Waymo, parte de Alphabet, considerada la líder del mercado de robotaxis en EE. UU. Según Techcrunch.com informa .

El lunes, Uber presentó en Londres un Ford Mustang Mach-E negro equipado con el sistema Wayve. Mientras Wayve es responsable de la tecnología de conducción autónoma, Uber desarrolló la interfaz dentro del vehículo, incluidas pantallas táctiles interactivas que admiten 64 idiomas. Aunque la fecha de lanzamiento oficial aún no se ha anunciado, se espera que el servicio comience a operar en los próximos meses después de recibir la aprobación regulatoria.

En la fase inicial, los robotaxis de Wayve operarán con un operador en el asiento del conductor para garantizar la seguridad. Cuando los clientes de Uber realicen un pedido a través de la aplicación, se les podría asignar un vehículo Wayve sin costo adicional. Los usuarios pueden aumentar sus posibilidades de viajar en un robotaxi seleccionando vehículos autónomos en su configuración, o por el contrario, optar por no usar robotaxis y elegir un conductor tradicional.

Mientras tanto, Waymo también está probando su flota de casi 100 vehículos autónomos Jaguar I-Pace en las calles de Londres. Curiosamente, Uber y Waymo han estado colaborando en ciudades estadounidenses como Phoenix, Austin y Atlanta. Sin embargo, la competencia en Londres podría poner en riesgo esta asociación. En los últimos años, Uber ha buscado establecer una posición independiente en el mercado de tecnologías autónomas formando divisiones como AV Labs y Uber Autonomous Solutions.

La relación algo tensa entre las dos empresas fue confirmada además por una publicación crítica del CTO de Uber, Praveen Neppalli, en la plataforma X sobre las maniobras peligrosas de un robotaxi de Waymo. No obstante, Uber continúa colaborando con Waymo mientras también invierte en docenas de otras empresas de vehículos autónomos como Wayve.