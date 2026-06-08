Juno prueba motor de detonación para satélites

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Juno prueba motor de detonación para satélites

La empresa estadounidense Juno Propulsion ha recaudado 1,4 millones de dólares en inversión para finalizar el desarrollo de un nuevo tipo de motor para satélites: el Rotating Detonation Engine (RDE). Estos fondos ayudarán a llevar el dispositivo a sus primeras pruebas orbitales, programadas para el primer trimestre de 2027. Se espera que el proyecto principal, llamado Iris, sea lanzado al espacio como carga útil en la plataforma Momentus. Esto fue informado por Ixbt.com noticias .

Los motores de detonación rotativa se consideran una de las áreas más prometedoras de la tecnología de cohetes. A diferencia de los motores tradicionales, la tecnología RDE funciona mediante una onda de detonación en rotación continua en lugar de una combustión estable. Teóricamente, este enfoque permite lograr una mayor eficiencia con la misma cantidad de combustible. Según Alexis Harroun, CEO de Juno Propulsion, las pruebas realizadas mostraron una eficiencia un 7 por ciento mayor que los esquemas tradicionales.

Otra ventaja importante del nuevo desarrollo es el tipo de combustible. Muchos satélites aún utilizan hidracina altamente tóxica, mientras que el sistema Juno funciona con una mezcla de óxido nitroso y etano, que es más segura y económica. Durante el primer vuelo, se probarán el encendido del motor en el espacio, su capacidad para realizar maniobras a largo plazo para cambiar la órbita e impulsos cortos de alta precisión.

Actualmente, organizaciones como JAXA y Venus Aerospace también están trabajando en proyectos similares, pero Juno planea destacarse en el mercado creando sus propias instalaciones de producción. Si la demostración de 2027 tiene éxito, estos motores podrían convertirse en un nuevo estándar para los pequeños satélites, proporcionando alta eficiencia, compacidad y operación de bajo costo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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