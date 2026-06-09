¿Da sus frutos la cautelosa estrategia de IA de Apple?

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¿Da sus frutos la cautelosa estrategia de IA de Apple?

Durante años, Apple ha sido acusado de quedarse atrás en la carrera por la inteligencia artificial (IA). Muchos analistas temían que la falta de una estrategia clara por parte de la empresa pudiera dañar su reputación y afectar negativamente las ventas del iPhone. Sin embargo, actualizaciones recientes presentaron el mayor proyecto de IA de Apple: un sistema Siri mejorado, desarrollado en colaboración con Google Gemini. Techcrunch.com informa .

Según Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple, muchas empresas están desarrollando inteligencia artificial simplemente por la tecnología. Apple, en cambio, se centra principalmente en crear productos fáciles de usar e intuitivos. Este enfoque posiciona a Apple como una marca centrada en el usuario en un momento en que las percepciones negativas sobre la IA y el miedo a la pérdida de empleos están aumentando en la sociedad.

El nuevo Siri ahora puede encontrar fácilmente información enterrada en correos electrónicos o mensajes, analizar el contenido en pantalla y entregar rápidamente los datos más recientes de Internet con la ayuda de Google Gemini. Lo más importante es que estas funciones funcionan de manera integrada en todos los dispositivos Apple.

Al enriquecer su asistente virtual con IA a nivel del sistema operativo, Apple está dando un golpe serio a sus competidores. A diferencia de otras aplicaciones de IA distribuidas a través de la App Store, la integración sistémica de Apple promete a los usuarios una comodidad y velocidad sin precedentes.

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Nodirbek Razzokov
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