Se lanza un armario digital basado en IA en Google Photos

Una nueva y conveniente función para los usuarios — Wardrobe — ha comenzado a implementarse en el servicio Google Photos. Esta herramienta permite a los usuarios digitalizar su ropa y accesorios, analizar los artículos existentes y sugerir conjuntos listos para usar. Según Ixbt.com informa .

Por ahora, el acceso a esta función es limitado. Solo los suscriptores de los planes de pago Google One AI Pro y AI Ultra pueden utilizar la nueva función. Además, el servicio está disponible actualmente solo para propietarios de dispositivos Android, mientras que el soporte para la plataforma iOS está previsto para más adelante. Geográficamente, el proyecto se ha lanzado en EE. UU., Brasil e India.

Para activar la función, la cuenta del usuario debe cumplir con el límite de edad establecido para la región. Además, la función Face Groups debe estar activada en la configuración de Google Photos y el usuario debe verificar su rostro. Esto es necesario para que el sistema identifique con precisión a quién pertenece la ropa en las fotos.

El funcionamiento de Wardrobe se basa en la creación de un catálogo digital basado en toda la ropa del usuario. Los algoritmos de IA escanean las fotos de los últimos 4 años, reconocen las prendas de vestir y las clasifican por categorías. Lo más importante es que los usuarios pueden probarse virtualmente la ropa en sus avatares digitales y experimentar con nuevos estilos.