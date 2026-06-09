Revelados los modelos de iPhone compatibles con el último sistema operativo iOS 27

En la conferencia WWDC 2026, Apple confirmó oficialmente la lista de dispositivos compatibles con el sistema operativo iOS 27. La noticia más bienvenida para los usuarios es que todos los modelos de iPhone compatibles con iOS 26, incluido el iPhone 11 lanzado en 2019, conservan la capacidad de actualizarse al nuevo sistema. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Una de las principales innovaciones técnicas del nuevo sistema es el mecanismo actualizado del planificador de CPU (CPU Scheduler). Según los representantes de Apple, esta tecnología mejora significativamente la fluidez y la capacidad de respuesta del sistema, incluso en dispositivos antiguos. La compañía promete que, gracias a los trabajos de optimización, los teléfonos inteligentes como el iPhone 11 funcionarán mucho más rápido y de manera más estable.

El sistema iOS 27 se puede instalar en todos los modelos modernos a partir del iPhone 11. Sin embargo, Apple aclaró que no todas las funciones del nuevo sistema funcionarán igual en cada dispositivo. En particular, las capacidades de Siri AI y algunas herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial estarán disponibles solo en los modelos iPhone 17 Pro y iPhone Air.