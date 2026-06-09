Xiaomi trabaja en un nuevo smartphone plegable: se revelan los secretos de HyperOS

Según los datos encontrados en el código de HyperOS, Xiaomi está trabajando en un smartphone plegable inusual con un cuerpo significativamente más ancho. Se espera que este dispositivo sea la continuación lógica de la serie que se detuvo después del modelo Mix Fold 4 y se dice que competirá con el próximo iPhone Fold. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Actualmente, los ingenieros de Xiaomi están probando un factor de forma alternativo con un ancho de pantalla aumentado. Los entusiastas de la tecnología compararon la interfaz del sistema con los conceptos de Huawei Pura X Max, y los resultados coincidieron visualmente. Esto confirma indirectamente la nueva dirección de diseño de la empresa.

El nuevo dispositivo podría aparecer en el mercado bajo los nombres Mix Fold 5, Xiaomi 17 Fold o Xiaomi 18 Fold. Según datos preliminares, el smartphone estará equipado con una cámara triple bajo la marca Leica, con su sensor principal teniendo una resolución de 200 MP.

Se espera que la plataforma de hardware sea el chip propietario Xring O3 de la empresa. También hay informes de que el modo multitarea en HyperOS se mejorará y se utilizará un mecanismo de bisagra duradero actualizado. Se prevé que el debut oficial del dispositivo tenga lugar en China en agosto de 2026.