Recomendaciones personalizadas introducidas en la Apple App Store

·11·Tecnología
Recomendaciones personalizadas introducidas en la Apple App Store

Apple está cambiando fundamentalmente el proceso de descubrimiento de nuevas aplicaciones en la App Store. Los usuarios ahora recibirán recomendaciones personalizadas basadas en sus intereses y comportamiento, en lugar de depender únicamente de las listas de éxitos o las selecciones de los editores. Esta innovación, presentada en la conferencia WWDC, busca acercar el mundo de las aplicaciones a los usuarios de iPhone. Según Techcrunch.com informa .

Como parte del nuevo sistema, aparecerá una sección de "Personalized Collections" (Colecciones personalizadas) en la App Store. Además, una función especial de "App Notes" explicará por qué se recomienda una aplicación específica. Estas recomendaciones mejorarán con el tiempo basándose en el historial de uso y descarga de aplicaciones del usuario.

También se han creado varias comodidades para los desarrolladores. Ahora pueden usar imágenes y videos de alta calidad en la parte superior de las páginas de productos y en los resultados de búsqueda. Esto permite una promoción más efectiva de nuevo contenido u ofertas estacionales. Además, la nueva Asset Library ayuda a mantener organizados los materiales de marketing.

Apple también está lanzando el sistema "App Bundles" para desarrolladores involucrados en el negocio de suscripciones. Esto permite que varios desarrolladores colaboren y ofrezcan sus aplicaciones como un único paquete a un precio más bajo que la compra individual. Además, se está introduciendo un sistema de compra multiusuario para organizaciones y grandes grupos.

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Nodirbek Razzokov
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