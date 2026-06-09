Apple eliminará aplicaciones que no logren captar la atención de los usuarios

Apple ha advertido a los desarrolladores de que ciertas aplicaciones podrían ser eliminadas por completo de la App Store. Según las actualizadas App Review Guidelines publicadas esta semana, las aplicaciones que no han sido actualizadas, mejoradas o que no han logrado captar la atención de los usuarios durante mucho tiempo podrían ser eliminadas de la plataforma. Este es un cambio significativo en la política de Apple, ya que anteriormente la empresa solo rechazaba nuevas aplicaciones que eran copias o pertenecían a categorías saturadas. Techcrunch.com informa .

Anteriormente, las directrices de Apple desalentaban a los desarrolladores a crear nuevos productos en categorías donde ya existían muchas aplicaciones. Las antiguas normas decían humorísticamente: «La App Store tiene suficientes aplicaciones de linterna, adivinación, citas y juegos de beber. Rechazaremos tales aplicaciones a menos que ofrezcan una experiencia única y de alta calidad». El texto actualizado durante la conferencia WWDC ahora pide a los desarrolladores que se abstengan de crear variantes de aplicaciones populares existentes.

La nueva lista ahora incluye aplicaciones de fondos de pantalla, temporizadores simples y aplicaciones de efectos de sonido. Apple explicó que estas categorías están «bien establecidas» en la plataforma App Store y ahora solo aceptará aplicaciones que ofrezcan una experiencia «significativamente diferente o mejorada». De lo contrario, estas aplicaciones podrían ser eliminadas de la tienda.

Estos cambios están relacionados con los esfuerzos de Apple por mejorar el sistema de búsqueda y descubrimiento de aplicaciones en la App Store. En el evento WWDC, la empresa presentó recomendaciones personalizadas y herramientas de marketing para ayudar a los desarrolladores a hacer crecer sus negocios y volver a captar la atención de los usuarios. La reducción de aplicaciones de baja calidad facilitará el trabajo de los desarrolladores que crean productos de calidad.

Además, Apple advirtió a los desarrolladores que presentan repetidamente aplicaciones de baja calidad y mediocres que podrían ser excluidos por completo del programa Apple Developer Program. La empresa tiene como objetivo mantener solo el mejor contenido más útil para los usuarios.