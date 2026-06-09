Se espera que Apple presente pronto un modelo de iPhone plegable

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Se espera que Apple presente pronto un modelo de iPhone plegable

El esperado smartphone iPhone plegable de Apple podría presentarse este otoño. Archivos confidenciales encontrados en la versión beta de iOS 27 para desarrolladores por el investigador @M1Astra lo sugieren. Esto significa que cuando Apple muestre sus nuevos dispositivos en septiembre, podríamos ver finalmente el primer smartphone plegable de la marca. Techcrunch.com informa .

Aunque Apple no tiene actualmente teléfonos plegables en su arsenal, términos como «foldState», «mechanicalAngleDegrees», «angleDegrees» y «MGGetLogicalDeviceDisplayCount» han aparecido en el código de iOS 27. Estos comandos indican que el software puede detectar el estado plegado del teléfono, el ángulo de apertura y cuántas pantallas está utilizando el dispositivo. Por lo tanto, el próximo dispositivo plegable funcionará con el sistema iOS 27 anunciado en el evento WWDC del lunes.

Mientras que empresas como Samsung y Huawei han estado produciendo smartphones plegables durante más de cinco años, las expectativas para el primer intento de Apple son muy altas. El grosor es crucial para los consumidores de dichos dispositivos. La presencia de una segunda pantalla puede no superar la comodidad de guardarlo en el bolsillo, pero Apple tiene amplia experiencia en hacer los cuerpos de iPhone lo más compactos posible.

El año pasado, la compañía presentó el modelo iPhone Air con un grosor de solo 5,6 milímetros. Si el dispositivo plegable se crea basándose en dos pantallas de iPhone Air, su grosor sería de aproximadamente 11,2 milímetros. Esto lo haría más delgado que todos los smartphones plegables excepto el último modelo Galaxy Z Fold7 de Samsung.

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Nodirbek Razzokov
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