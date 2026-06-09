Rivian comienza las entregas del R2 SUV, su modelo más importante

A partir del martes, Rivian comenzó oficialmente a entregar sus nuevos SUV eléctricos R2 a los primeros clientes. Este paso marca el comienzo de una nueva era para el fabricante de vehículos eléctricos mientras entra en el mercado masivo. El fundador y CEO de Rivian, RJ Scaringe, calificó el modelo R2 como el "producto más importante" que la empresa ha presentado hasta la fecha, ya que ocupa un lugar central en las ambiciones de la marca en materia de conducción autónoma. Según Techcrunch.com informa .

Con un precio inicial de aproximadamente 58.000 dólares, el modelo R2 combina muchas características del anterior SUV R1, ofreciendo un diseño más compacto y asequible. La empresa planea lanzar una versión por menos de 50.000 dólares a partir de 2027, seguida de una variante más simplificada de alrededor de 45.000 dólares para finales de año. Rivian se ha marcado el objetivo de entregar entre 20.000 y 25.000 unidades R2 para finales de este año, lo que podría convertirlo en uno de los vehículos eléctricos de más rápida venta en la historia de EE. UU.

La producción se está llevando a cabo actualmente en la planta de Normal, Illinois, y se espera que una nueva fábrica en Georgia abra en 2028. El R2 debuta en un entorno de mercado complejo, ya que las regulaciones ambientales en EE. UU. se han relajado y los incentivos fiscales para vehículos eléctricos han sido eliminados. Sin embargo, RJ Scaringe ve la reducción de la competencia como una oportunidad para su empresa y cree que el R2 será una de las opciones más atractivas.

Además, Rivian está poniendo un gran énfasis en las tecnologías de conducción autónoma con este modelo. Se espera que el R2 se convierta en un vehículo totalmente autónomo en el futuro. Según un acuerdo de 1.250 millones de dólares firmado con Uber en marzo, está previsto que hasta 40.000 modelos R2 sirvan como robotaxis en la red de Uber.