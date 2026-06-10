Los portátiles Lenovo subirán de precio debido al aumento de los costes de RAM y SSD

Lenovo se prepara para aumentar una vez más los precios de sus ordenadores y portátiles. Según la fuente china Sina, la empresa ya ha notificado a sus socios y distribuidores los nuevos precios, que entrarán en vigor en julio. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se informa de que el precio de algunos modelos populares subirá más de 1.000 yuanes, es decir, unos 150 dólares. Para Lenovo, esta será la segunda subida de precios en 2024. El aumento del coste de los ordenadores y portátiles terminados está relacionado con el incremento de los costes de la memoria RAM (DRAM) y de los dispositivos de almacenamiento (SSD y HDD).

Los analistas de TrendForce predijeron en abril de este año que los precios de la DRAM podrían saltar hasta un 63% en un trimestre. Los expertos de Lexar estiman que los precios de la RAM podrían duplicarse a finales de año.

Actualmente, la existencia de contratos a largo plazo no garantiza la entrega puntual de los productos, ya que la demanda del mercado supera significativamente la capacidad de producción. Anteriormente, ASUS, Framework, Maingear y otras grandes marcas también habían anunciado subidas de precios.