Zest: Una nueva aplicación que muestra dónde come realmente la gente

Una nueva startup tiene como objetivo cambiar por completo la forma en que las personas encuentran sus lugares favoritos para comer. La nueva aplicación, llamada Zest, utiliza una combinación de datos de transacciones y AI para ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en dónde los usuarios realmente comen, beben o toman café. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Fundado en noviembre de 2024, el proyecto Zest ya ha recaudado 1,8 millones de dólares en financiación pre-semilla de inversores como Alexis Ohanian (776) y Steve Jang (Kindred Ventures). Tras superar con éxito la fase de prueba beta, la aplicación ya está disponible para el público general. En pocas semanas desde su lanzamiento, atrajo más de 100 000 visitas y sigue ampliando su base de usuarios.

La principal ventaja de la aplicación Zest es que sus recomendaciones se basan en datos del mundo real y no en calificaciones vacías. Los usuarios vinculan sus tarjetas de crédito a la aplicación a través de Plaid. El sistema filtra los gastos solo en la categoría de alimentos y bebidas para crear un mapa de comidas personal. Los locales de comida rápida se excluyen de la lista para no saturar el mapa.

Uno de los fundadores de la aplicación, Mario Gomez-Hall (anteriormente jefe de diseño en la aplicación Saturn), y el cofundador técnico Alex Moller (con experiencia en Apple y otras grandes empresas) destacan el aspecto social del proyecto. Creen que Zest ayuda a identificar no solo los restaurantes con estrellas Michelin para presumir, sino los lugares que la gente visita regularmente, que son realmente deliciosos y confiables.

Los usuarios no solo pueden crear sus propios mapas, sino también seguir los perfiles de amigos o creadores populares para obtener información sobre nuevos lugares. Al combinar elementos de redes sociales como el servicio Find My de Apple o Snap Map con datos financieros, se está convirtiendo en un servicio de nueva generación que ofrece un valor real a los consumidores.