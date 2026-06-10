Warner Music Group adquiere la startup de IA Sureel AI

Warner Music Group (WMG) anunció el miércoles la adquisición de Sureel AI, una startup especializada en la protección de derechos de autor. La tecnología patentada de la empresa crea un "AI DNA" único para las canciones, descomponiéndolas en componentes para rastrear cómo los modelos de IA utilizan estos elementos. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

A través de esta adquisición, WMG busca tener un control más preciso sobre cuándo se utilizan las obras de sus creadores y compositores en contenido generado por IA o en el entrenamiento de modelos. El CEO de WMG, Robert Kyncl, señaló que la incorporación de Sureel fortalecerá el control de la comunidad creativa sobre su propiedad intelectual, nombre, imagen y voz, así como las oportunidades de monetización.

Fundada en 2022, Sureel AI no solo proporciona informes de auditoría y cumplimiento, sino que también cuenta con herramientas especializadas para proteger la identidad personal de los creadores en casos como clones de voz y avatares de IA. La startup continuará operando como una plataforma independiente, sirviendo a todo el ecosistema musical y de IA.

Curiosamente, Warner Music Group inicialmente se oponía a las startups de IA. En particular, la empresa demandó a la startup Suno en 2024, pero posteriormente firmó un acuerdo de licencia con ellos. WMG también llegó a un acuerdo con la startup Udio el año pasado.

Actualmente, otros sellos importantes como Sony Music Entertainment y Universal Music Group siguen adelante con grandes demandas por infracción de derechos de autor contra startups de música por IA. WMG, sin embargo, parece haber elegido el camino de la asociación y el control tecnológico.