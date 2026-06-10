Yandex Maps al rescate durante los cortes de agua caliente

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Yandex Maps al rescate durante los cortes de agua caliente

Una nueva herramienta basada en IA ha aparecido en Yandex Maps. Esta función fue desarrollada para brindar comodidad a los residentes durante los cortes estacionales de agua caliente. Ahora, los usuarios ya no necesitan buscar manualmente lugares para lavarse el cabello o tomar una ducha. Así lo informa Ixbt.com informa .

En el chat con el asistente de IA en la pantalla principal, basta con seleccionar una consulta predefinida, como "¿Dónde puedo lavarme el cabello cerca?". La red neuronal analiza los perfiles de los establecimientos, las listas de servicios y las reseñas para generar una lista de opciones adecuadas, como salones de belleza cercanos.

También es posible refinar los resultados de búsqueda. Si un usuario está interesado no solo en salones, sino también en baños públicos con ducha, solo tiene que informárselo al asistente y este actualizará la selección de inmediato. Este proceso ahorra mucho tiempo al usuario.

Además, la aplicación Yandex Maps ha publicado el calendario de verano de cortes de agua caliente para Moscú, la región de Moscú y San Petersburgo. Los usuarios pueden conocer las fechas exactas y la duración seleccionando su hogar en el mapa o ingresando la dirección en la barra de búsqueda.

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Abror Shuhratov
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