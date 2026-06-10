Presentan la estación móvil automatizada para drones PASECA en Yakutia

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Presentan la estación móvil automatizada para drones PASECA en Yakutia

La estación móvil automatizada PASECA diseñada para vehículos aéreos no tripulados ha sido presentada en Yakutia. Este proyecto está siendo implementado por la empresa Forpost, residente del tecnoparque de Yakutia y participante del centro científico y de producción Polyarniy. Así lo informó el centro de prensa de la República de Sajá en Moscú, según Ixbt.com informa.

La estación proporciona el acoplamiento automático, la carga y el mantenimiento de los drones. Según los desarrolladores, esta tecnología sirve para organizar el funcionamiento autónomo de los sistemas no tripulados y reducir la necesidad de una intervención constante de los operadores.

La nueva tecnología puede utilizarse para la vigilancia, la inspección de infraestructuras, el control medioambiental y las operaciones de búsqueda y rescate. El sistema admite drones de diversos modelos y fabricantes. El proyecto obtuvo el estatus de residente de Skolkovo y ganó el programa Technovostok 2030, recibiendo una subvención de 9,99 millones de rublos.

El ministro de Innovación de Yakutia, Pyotr Nikolaev, destacó que tales soluciones son muy relevantes para una región con vastos territorios y condiciones climáticas complejas. Actualmente, el equipo ha sido entregado en Yakutsk y está listo para realizar pruebas prácticas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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