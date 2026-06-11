El nuevo smartphone plegable de Oppo: Snapdragon 8 Elite y diseño iPhone Ultra

Oppo está finalizando las pruebas de su nuevo smartphone plegable. Se espera que el dispositivo debute en el primer trimestre del próximo año. Este modelo se presentará como el primer buque insignia plegable de "formato ancho" de la marca y se prevé que se convierta en uno de los smartphones Android más potentes del mercado. Así lo informa Ixbt.com .

La pantalla principal del smartphone tendrá una diagonal de 7,6 pulgadas, mientras que la pantalla externa medirá 5,5 pulgadas. Los paneles de pantalla serán suministrados por BOE y Samsung. El dispositivo se centra en la compacidad, lo que lo hace muy cómodo de usar con una sola mano cuando está plegado. Se dice que sus dimensiones son cercanas al concepto de iPhone Ultra que se espera de Apple.

Técnicamente, el dispositivo estará equipado con la plataforma insignia Qualcomm Snapdragon 8 Elite. También contará con una batería de 6000 mAh, tecnología de carga inalámbrica y un escáner de huellas dactilares montado en el lateral. El dispositivo contará con la máxima protección contra el agua.

Se espera que el precio del nuevo smartphone supere los 10.000 yuanes, o aproximadamente 1500 dólares. Este modelo servirá para fortalecer aún más la posición de Oppo en el segmento premium.