iPhone para internet, Samsung para llamadas: tendencias 2026

Expertos del servicio de pago YuKassa y del operador SberMobayl analizaron las tendencias clave del mercado de smartphones en la primavera de 2026, estudiando la lealtad de los usuarios a las marcas. Según el estudio, aunque el volumen de ventas en el mercado electrónico ruso aumentó un 18%, el precio medio de compra cayó un 17%, situándose en 11.480 rublos. Los expertos atribuyen esto a la mayor vida útil de los dispositivos y al enfoque de los compradores en modelos de gama media fiables. Así lo informa Ixbt.com informa .

En el ranking de smartphones, el modelo base iPhone 11 sigue liderando por segundo año consecutivo. Si bien el Realme Note 50 ocupó el segundo lugar, el cambio más significativo en el top 5 fue el ascenso del Samsung Galaxy A16. Este smartphone subió al tercer puesto, superando al medallista de bronce del año pasado, el iPhone 13, así como a modelos de Xiaomi como el Redmi 9A y el Redmi 9C NFC. El Redmi 9C NFC mantiene su popularidad ocupando la quinta posición.

El análisis del uso de los dispositivos reveló patrones interesantes. Resulta que los propietarios de iPhone consumen un 30% más de internet móvil que los usuarios de Samsung y un 15% más que los propietarios de Xiaomi. Esto indica que los usuarios de smartphones Apple son más activos con el contenido online y las redes sociales.

Por otro lado, los usuarios de Samsung resultaron ser los líderes absolutos en comunicación telefónica. La duración de sus llamadas es un 18% mayor que la de los propietarios de iPhone y un 15% mayor que la de los usuarios de Xiaomi. En general, la demanda de comunicación por voz en el mercado está aumentando: el volumen medio de tráfico de voz ha crecido un 25% durante el último año.