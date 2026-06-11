Anthropic se asocia con TCS para expandir soluciones de IA empresarial

Anthropic, una de las startups líderes en inteligencia artificial, ha firmado un acuerdo de asociación con el gigante indio de TI Tata Consultancy Services (TCS) para popularizar sus modelos entre clientes corporativos. Según este acuerdo, TCS establecerá una unidad de negocio dedicada a la implementación de los modelos de Anthropic. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Como parte de la colaboración, TCS obtendrá acceso anticipado a nuevos modelos de IA y proporcionará el asistente Claude a sus más de 50,000 empleados. Las empresas planean desarrollar soluciones tecnológicas especializadas para sectores como finanzas, salud, telecomunicaciones y aviación.

Anthropic considera el mercado indio como su segundo mercado más grande y está expandiendo activamente su presencia allí. Anteriormente, la compañía había establecido una asociación con Infosys. OpenAI también ha cerrado acuerdos similares con grandes empresas de servicios de TI de la India como Infosys y HCLTech.

Las filiales de TCS, Diligenta y la plataforma TCS iON, también comenzarán a utilizar las capacidades de Claude. En particular, los modelos de Anthropic se utilizarán para automatizar el servicio al cliente y en programas de educación digital. Además, los especialistas de TCS participarán en el desarrollo de herramientas para el ecosistema Claude Code, como el procesamiento de reclamaciones de seguros y asesoramiento crediticio.

Este paso estratégico se produce en un momento en que el futuro del mercado de servicios de TI de la India, valorado en 315 mil millones de dólares, está en duda debido al desarrollo de la IA. Este año, las acciones de TCS e Infosys han caído un 34% y un 31% respectivamente, y se espera que la nueva asociación ayude a restaurar la confianza de los inversores.