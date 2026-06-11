Waymo anuncia la suscripción de pago Waymo Premier para su servicio de robotaxis

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Waymo anuncia la suscripción de pago Waymo Premier para su servicio de robotaxis

Waymo lanza un programa de fidelización llamado Waymo Premier para sus usuarios frecuentes. Por 29,99 dólares al mes, los clientes obtendrán una serie de ventajas al utilizar los robotaxis. Como parte del programa, los miembros podrán saltarse las colas virtuales y recibir un 10 por ciento de reembolso en cada viaje. También está previsto que la cantidad de reembolso aumente durante las horas punta. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los miembros Premier tendrán derecho a cinco cancelaciones gratuitas al mes. Lo más interesante es que Waymo permite a estos suscriptores pedir un robotaxi incluso en ciudades donde el servicio aún está en lista de espera. Sin embargo, este programa no funciona en Austin y Atlanta, ya que allí los robotaxis operan exclusivamente a través de la aplicación Uber.

Esta noticia llega mientras Waymo continúa su expansión por EE. UU. y se prepara para entrar en el mercado internacional a finales de este año. La empresa también ha comenzado a probar una nueva generación de vehículos llamada "Ojai", fabricada por Zeekr, en las calles de Los Ángeles, Phoenix y San Francisco.

Se espera que el programa Waymo Premier sea una nueva fuente de ingresos para la empresa. Por ejemplo, el programa Uber One de Uber cuenta actualmente con más de 50 millones de usuarios y genera grandes beneficios. Según los representantes de Waymo, el precio de 29,99 dólares se fijó basándose en las sugerencias directas de los clientes. Los datos demuestran que la gente está dispuesta a pagar más por la comodidad de los robotaxis que por los servicios de taxi tradicionales.

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Nodirbek Razzokov
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