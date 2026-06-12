Vivo X Fold 6: Se convierte en una estación de trabajo completa con modo PC y soporte para ratón

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Vivo X Fold 6: Se convierte en una estación de trabajo completa con modo PC y soporte para ratón

Vivo continúa revelando detalles sobre su nuevo smartphone plegable, el Vivo X Fold 6, que se espera llegue al mercado chino. Una de las características clave del dispositivo es un modo PC totalmente nuevo, que va más allá de la simple duplicación de pantalla para convertir el teléfono en una estación de trabajo portátil. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cuando el Vivo X Fold 6 se conecta a una pantalla grande, su interfaz adopta un aspecto similar al de un escritorio de computadora convencional. Las aplicaciones se abren en ventanas separadas, lo que brinda una gran comodidad a los usuarios que trabajan con hojas de cálculo, presentaciones de PowerPoint y documentos.

Al mismo tiempo, el propio smartphone se puede utilizar como panel táctil (touchpad). Los usuarios pueden realizar acciones como hacer clic, deslizar y arrastrar elementos, y también pueden conectar un ratón y un teclado externos.

Se informa que el Vivo X Fold 6 es el primer smartphone del mundo equipado con el chip Dimensity 9500 Super Edition. Este procesador fue diseñado específicamente para pantallas plegables grandes y escenarios de AI.

Vivo y MediaTek dedicaron dos años a crear este nuevo chip. Esta tecnología no solo aumenta el rendimiento del smartphone, sino que también garantiza la estabilidad durante flujos de trabajo complejos.

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Abror Shuhratov
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