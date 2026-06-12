El navegador Microsoft Edge cambia a un sistema de actualización acelerado

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El navegador Microsoft Edge cambia a un sistema de actualización acelerado

A partir del 27 de agosto de 2026, comenzando con la versión 152, el navegador Microsoft Edge pasará a un nuevo calendario de actualizaciones más rápido. La compañía ha anunciado un ciclo de lanzamiento de parches de dos semanas para todas las plataformas principales, incluyendo Windows, macOS, Linux y dispositivos móviles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este cambio permitirá a Microsoft entregar actualizaciones de seguridad y mejoras de plataforma a los usuarios de manera más rápida. Al mismo tiempo, el tamaño y la complejidad de cada actualización individual se reducirán significativamente.

Para los clientes corporativos que prefieren un ritmo más lento y estable, se mantendrá el canal Extended Stable. Sus actualizaciones seguirán publicándose según el calendario anterior: cada ocho semanas, es decir, en cada cuarta versión estable (por ejemplo, las versiones 152, 156, 160).

Los expertos señalan que esta aceleración podría estar relacionada con la integración activa de tecnologías de AI en el navegador. Los lanzamientos frecuentes ayudarán a Microsoft a integrar rápidamente nuevas capacidades de AI en Edge.

El nuevo sistema también permitirá una respuesta más rápida a las amenazas de seguridad, especialmente en un contexto donde aumenta el número de ataques realizados mediante sistemas de AI.

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Abror Shuhratov
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