IPO de SpaceX: Todos los detalles sobre la mayor salida a bolsa de la historia

SpaceX ha estado en el centro de atención de inversores y del público en general durante años debido a sus lanzamientos de cohetes reutilizables, la expansión de la red de satélites Starlink y, por supuesto, su fundador Elon Musk. Sin embargo, nada en los 24 años de historia de la empresa se compara con la tan esperada IPO (oferta pública inicial). La compañía planea recaudar un total de 75 mil millones de dólares valorando sus 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una, lo que la convierte en la mayor IPO de la historia. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Se espera que este acuerdo convierta a Elon Musk en el primer trillonario del mundo. SpaceX hará su debut en la bolsa NASDAQ y, una vez anunciada la cotización oficial, los precios de las acciones se seguirán en tiempo real. Los analistas financieros y grandes medios como Bloomberg y CNBC están cubriendo este proceso en vivo, observando de cerca cada movimiento del mercado.

El informe S-1 de la compañía reveló algunas cifras sorprendentes. Por ejemplo, aunque SpaceX generó más de 18 mil millones de dólares en ingresos en 2025, registró una pérdida de 4,9 mil millones de dólares. Esto es parte de una pérdida total de 37 mil millones de dólares incurrida desde la fundación de la empresa. No obstante, Elon Musk mantiene el control total, poseyendo el 85,1% de los derechos de voto de la empresa.

Esta IPO es una gran oportunidad financiera no solo para Musk, sino también para los empleados de la empresa. El New York Times informa que, como resultado de la salida a bolsa, cerca de 4.400 empleados de SpaceX podrían convertirse en millonarios. Actualmente, toda la atención se centra en el momento de la entrada al mercado y su futuro papel en el mundo de la tecnología.