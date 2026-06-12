SpaceX, Anthropic y OpenAI: Comienza una nueva era en el mercado de las IPO

El mercado de las IPO se está reactivando, pero esta vez, empresas totalmente diferentes están tomando el control. La era de FAANG, que dominó el mercado durante mucho tiempo, está siendo reemplazada por un nuevo acrónimo: MANGOS. Este grupo incluye gigantes como Meta (o Microsoft en algunas fuentes), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI y SpaceX. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La mitad de las empresas de esta lista se están preparando para salir a bolsa simultáneamente. Este proceso sirve como una prueba única para los inversores, las valoraciones de las empresas y lo que se puede esperar de las empresas tecnológicas para 2026.

En el podcast Equity de TechCrunch, los presentadores Kirsten Korosec, Anthony Ha y Sean O'Kane analizaron la esencia de esta ola de IPO. Más allá de las cifras, los expertos hablaron sobre quiénes se beneficiarán más de este proceso y cómo cambiarán las condiciones del mercado.

Se espera que la transición de los líderes en AI y tecnología espacial hacia empresas públicas sea un nuevo punto de inflexión para la economía global. Puede seguir estas novedades en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas.