SpaceX lanza con éxito el cohete Falcon 9 por 27ª vez

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SpaceX lanza con éxito el cohete Falcon 9 por 27ª vez

El 12 de junio, SpaceX lanzó con éxito un cohete Falcon 9 con el último lote de satélites Starlink al espacio. El despegue se realizó desde el complejo SLC-40 en Cabo Cañaveral, Florida. Así lo informa Ixbt.com .

Como parte de la misión Starlink 10-54, se desplegaron 29 satélites en la órbita terrestre. Todas las fases del vuelo se desarrollaron según lo previsto. Este es otro paso importante para SpaceX en la expansión de su red de internet global.

Este vuelo fue la 27ª misión para la primera etapa número B1080. Tras completar su tarea principal, la etapa del cohete regresó a la Tierra y aterrizó con éxito en la plataforma autónoma A Shortfall of Gravitas (ASOG) en el océano Atlántico.

Este exitoso vuelo ocurre antes de un evento histórico para SpaceX: su posible oferta pública inicial (IPO). Se espera que este proceso financiero aumente significativamente la fortuna de Elon Musk y allane el camino para que se convierta en el primer trillonario del mundo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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