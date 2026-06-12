Las acciones de SpaceX suben un 30%: la empresa entre las seis más valiosas de EE. UU.

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Las acciones de SpaceX suben un 30%: la empresa entre las seis más valiosas de EE. UU.

SpaceX comenzó con éxito su primer día de cotización como empresa pública. Con la apertura de las operaciones en el Nasdaq, el precio de la acción subió a 150 dólares, un 11 % más que el precio de la IPO del jueves. A mitad del día, las acciones alcanzaron los 176 dólares, llevando la capitalización de mercado de la empresa a casi 2,3 billones de dólares. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Este fuerte aumento ha convertido a SpaceX en la sexta empresa pública más valiosa de EE. UU. Según Bloomberg, la demanda superó la oferta por 4 veces durante el proceso de IPO. Muchos inversores institucionales se ven obligados a comprar acciones en el mercado abierto, lo que está elevando aún más los precios.

Otra razón para el aumento del precio de las acciones es la baja proporción de acciones en libre circulación. Solo el 4 % de las acciones están disponibles para la negociación pública, mientras que el resto permanece en manos de los primeros inversores y empleados. Además, SpaceX llegó a acuerdos con varios índices, incluido el Nasdaq 100, para reducir el plazo de inclusión de varios meses a solo unos días.

La plataforma Robinhood informó que el volumen de operaciones alcanzó niveles récord tras el debut de SpaceX. Esta IPO generó uno de los mayores retornos en la historia del capital de riesgo. Por ejemplo, la inversión de 600 millones de dólares de Founders Fund ahora supera los 50 mil millones de dólares. Grandes inversores como Andreessen Horowitz y Sequoia también obtuvieron ganancias de decenas de miles de millones de dólares.

El fundador de la empresa, Elon Musk, se convirtió en el primer trillonario del mundo cuando el precio de la acción alcanzó los 150 dólares. Según The New York Times, como resultado de este debut histórico, se espera que más de 4,400 empleados actuales y antiguos de SpaceX se conviertan en millonarios, y 400 en centimillonarios.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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