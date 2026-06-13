Tarjeta gráfica al precio de un coche: se conoce el precio de la NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell

Uno de los procesadores gráficos más potentes de la compañía, la RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, ha aparecido en el catálogo de NVIDIA Marketplace. La empresa ha fijado el precio de esta novedad en 13.250 dólares. Aunque todavía no es posible pedir este acelerador, el anuncio del precio en el sitio web oficial confirma el precio de venta recomendado. Así lo informa Ixbt.com .

Curiosamente, este precio resultó ser significativamente más alto que las cifras durante los pedidos anticipados y las primeras entregas. Por ejemplo, en la primavera de 2025, los minoristas estadounidenses ofrecían el modelo RTX PRO 6000 Blackwell por alrededor de 8,4–8,6 mil dólares, y más tarde el precio incluso bajó a 7,7 mil dólares. Según Videocardz, era posible comprar este dispositivo por menos de 8.000 dólares incluso a principios de 2026. El precio oficial resultó ser casi un 70 por ciento más alto de lo esperado.

La RTX PRO 6000 Blackwell es una solución insignia diseñada para estaciones de trabajo. Está desarrollada para renderizado complejo, cálculos de ingeniería, trabajo con gemelos digitales y entrenamiento local de grandes modelos de AI. La tarjeta se basa en el procesador gráfico de gama alta GB202 con arquitectura Blackwell, que cuenta con 24.064 núcleos CUDA.

Una de las características principales del nuevo dispositivo es su capacidad de memoria récord: está equipado con 96 GB de memoria GDDR7 que admite corrección de errores ECC. Hoy en día, esta es la única tarjeta gráfica para estaciones de trabajo de la familia Blackwell con tal capacidad de memoria. El acelerador cuenta con un sistema de refrigeración de doble ranura y tiene un consumo de energía de 600 W.