AMD reemplaza un procesador Ryzen 9 7950X3D hinchado por temor a dañar su reputación

AMD ha cambiado su postura tras una polémica sobre la garantía y ha aceptado reemplazar un procesador Ryzen 9 7950X3D defectuoso. Inicialmente, el fabricante había rechazado la solicitud de garantía del usuario. El incidente se hizo público después de que el popular canal de YouTube Hardware Unboxed interviniera y criticara abiertamente la decisión de la empresa. Así lo informa Ixbt.com .

Todo comenzó con una publicación en el foro de Reddit por parte de un usuario llamado VINCENT199411. Su PC basado en el Ryzen 9 7950X3D, que había funcionado sin problemas durante casi tres años, se apagó repentinamente. Según el propietario, el sistema no estaba realizando ninguna tarea pesada en el momento del fallo. Se escuchó un chasquido fuerte dentro de la caja y, después de eso, el ordenador no volvió a encenderse. Al desmontar el sistema, se descubrió que el sustrato en la parte posterior del procesador estaba notablemente hinchado.

Gigabyte realizó un diagnóstico detallado de la placa base, resolvió problemas de BIOS y declaró que la placa estaba en perfecto estado tras 64 horas de pruebas de estrés. La fuente de alimentación también superó todas las pruebas con éxito. A pesar de esto, el servicio de soporte de AMD rechazó la solicitud de garantía en cuanto vieron las fotos del procesador dañado. La empresa clasificó la hinchazón del sustrato como daño mecánico, lo cual no está cubierto por la garantía estándar.

Esta decisión provocó una fuerte indignación entre los usuarios y entusiastas de la tecnología. Se señaló que dicha deformación podría ser causada por un fallo eléctrico o térmico interno del procesador (un defecto de fábrica) y no por un error del usuario. Los autores de Hardware Unboxed se pusieron en contacto con AMD a través de las redes sociales, advirtiendo que esta negativa podría causar una pérdida significativa de reputación.

El resultado no se hizo esperar. Pocas horas después de la publicación, representantes de AMD contactaron con Hardware Unboxed para anunciar que habían reconsiderado su decisión. La empresa aceptó cumplir plenamente con la solicitud de garantía del usuario y enviar un nuevo procesador para reemplazar el defectuoso.