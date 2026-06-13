La etiqueta «AI slop» se ha convertido en una herramienta de rechazo digital

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La etiqueta «AI slop» se ha convertido en una herramienta de rechazo digital

Un análisis de las discusiones en línea en Reddit y Hacker News muestra un fuerte aumento en las acusaciones de usar IA para generar texto. Los investigadores estudiaron cerca de 25 millones de comentarios que cubren el período de 2023 a 2026 y descubrieron que el uso del término «AI slop» ha aumentado significativamente. Este término ya no es una herramienta de verificación técnica, sino una etiqueta universal utilizada para desacreditar mensajes sospechosos. Así lo informa Ixbt.com informa .

La conclusión principal del estudio es que las acusaciones sobre contenido de IA de baja calidad tienen poca correlación con las características objetivas del texto. En lugar de determinar si un texto fue realmente escrito por ChatGPT u otros modelos de lenguaje, los usuarios están utilizando este término como una herramienta de distanciamiento social. Los textos demasiado formales, excesivamente estructurados o que parecen «demasiado correctos» para la comunicación en línea a menudo son injustamente puestos bajo sospecha.

Los científicos también se han centrado en el fenómeno de la «injusticia epistémica». En esta situación, el autor es acusado de usar IA debido a sus características estilísticas, y sus ideas son devaluadas. Tales acusaciones son más comunes en plataformas con audiencias técnicas como Hacker News, donde las normas de precaución sobre el contenido de IA se formaron temprano. En Reddit, este proceso tiene un carácter más masivo.

Como resultado, la frontera entre el texto humano y el de la máquina se está convirtiendo no solo en un problema técnico, sino también social. La etiqueta «AI slop» se ha convertido en un mecanismo para proteger la identidad grupal y excluir a los «extraños». Esto conduce al rechazo de textos de calidad si son sospechosamente formales, y a una disminución del nivel de confianza en la comunicación en línea.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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