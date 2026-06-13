El cohete más potente de China lanza un satélite de comunicación de nueva generación a la órbita

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El cohete más potente de China lanza un satélite de comunicación de nueva generación a la órbita

El jueves, China lanzó con éxito un nuevo satélite de prueba diseñado para verificar la velocidad y fiabilidad de los sistemas de comunicación orbital de nueva generación. El cohete portador Long March 5 despegó desde el sitio de lanzamiento espacial de Wenchang, en la provincia sureña de Hainan, colocando el 25º satélite de comunicación de prueba en la órbita designada. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Según la cadena de televisión estatal CCTV, este aparato sirve principalmente para probar tecnologías de comunicación por satélite multibanda y de alta velocidad. Esta misión marca el 11º vuelo de la serie Long March 5 y el primer lanzamiento del año en curso. Este cohete ocupa un lugar importante en el programa espacial chino debido a su capacidad de carga útil.

El Long March 5 es capaz de entregar 25 toneladas en órbita terrestre baja, 14 toneladas en órbita geoestacionaria y 8,25 toneladas para misiones lunares. Como cohete criogénico de dos etapas, este dispositivo está equipado con cuatro propulsores que funcionan con hidrógeno líquido, oxígeno líquido y queroseno. El cohete mide 63,2 metros de altura y tiene un diámetro de 5 metros.

Según los desarrolladores, se han realizado nueve mejoras técnicas durante esta misión para aumentar la fiabilidad operativa. Gracias a la optimización de los procesos de inspección y lanzamiento, el tiempo que el cohete pasa en la plataforma de lanzamiento se ha reducido de seis a cuatro días. Esto aumenta la resistencia del dispositivo al clima cálido y húmedo de Hainan y a los riesgos meteorológicos extremos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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