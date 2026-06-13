Lanzamiento de un proyecto importante en EE. UU. para crear un "Sol artificial"

General Atomics, en asociación con el Departamento de Energía de EE. UU., ha comenzado a desarrollar una instalación de pruebas única para la energía de fusión. La nueva instalación, llamada Blanket Component Test Facility (BCTF), se convertirá en el primer sitio especializado del mundo para pruebas a gran escala de mantos (blankets), uno de los elementos más críticos de las futuras centrales eléctricas de fusión. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Aunque la energía de fusión se considera una fuente de energía limpia casi inagotable, la creación de un reactor industrial es mucho más compleja que simplemente contener plasma caliente. Las paredes internas del reactor deben soportar temperaturas extremas y flujos de partículas de alta energía. Esta tarea la realizan módulos especiales colocados alrededor del plasma: los mantos. Absorben el calor, lo transfieren a un sistema de refrigeración para generar electricidad y participan en la producción de tritio, el combustible principal para la fusión.

El futuro complejo BCTF permitirá a los ingenieros probar la eficacia con la que estos sistemas eliminan el calor y verificar la estabilidad de la producción de combustible en condiciones reales de una central eléctrica. El proyecto reúne a prestigiosos socios científicos e industriales, como el Idaho National Laboratory, la empresa japonesa Kyoto Fusioneering y la Universidad de California.

La instalación de pruebas se ubicará en el Centro de Tecnologías Magnéticas de General Atomics en San Diego. Cabe destacar que este sitio produjo anteriormente el solenoide central para ITER, el reactor de fusión experimental más grande del mundo que se está construyendo actualmente en Francia. El nuevo proyecto servirá para reducir los riesgos técnicos y acelerar significativamente el proceso de creación de centrales eléctricas de fusión comerciales.