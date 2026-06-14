AMD, uno de los gigantes del mercado de semiconductores, ha lanzado una ofensiva de marketing contra los productos Apple. Siguiendo los pasos de Intel, AMD ha publicado datos que muestran que los portátiles equipados con sus procesadores asequibles son significativamente superiores al popular modelo MacBook Neo. Tales comparaciones son esenciales en el mundo de la tecnología para comprender el equilibrio entre precio y rendimiento. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

En su comparación, AMD citó el portátil HP Omnibook X Flip. Valorada en unos 610 dólares en el mercado estadounidense, esta unidad está equipada con un procesador Ryzen 5 220. Curiosamente, aunque este procesador se introdujo a principios de 2025, técnicamente se basa en la arquitectura Zen 4 de 2023. De hecho, es una versión renombrada de los modelos Ryzen 5 8540U y Ryzen 5 7545U.

Diferencias en juegos y software

Los expertos de AMD afirman que los dispositivos Apple siguen estando por detrás de los sistemas PC tradicionales en lo que respecta a los juegos de ordenador. Según ixbt.com, 15 de los 20 juegos más populares no funcionan de forma nativa en la plataforma MacBook Neo. En comparación con la base de juegos de la plataforma Steam, el número de proyectos adaptados para macOS sigue siendo muy bajo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto: el MacBook Neo nunca se ha promocionado como un dispositivo de juego. Además, el chip gráfico Radeon 740M del procesador Ryzen 5 220 no puede considerarse una herramienta de juego potente. Las pruebas demuestran que este sistema gráfico solo puede manejar juegos antiguos o modernos poco exigentes (por ejemplo, Counter Strike 2 con ajustes bajos).

Ventajas técnicas y rendimiento

AMD afirma que su solución asequible es superior al producto de Apple en los siguientes aspectos:

La capacidad de almacenamiento SSD es el doble que la del modelo MacBook Neo;

Un conjunto de puertos más rico para conectar varios dispositivos externos;

Disponibilidad de la versión más reciente y rápida de la tecnología de comunicación inalámbrica Wi-Fi;

Hasta un 57 por ciento más de rendimiento que el chip A18 Pro en ciertos procesos computacionales.

En el mercado de Uzbekistán, los portátiles con procesadores AMD también se consideran una alternativa más barata a los productos de Apple. Especialmente para estudiantes y oficinistas en el segmento de 600-700 dólares, los chips Ryzen destacan por sus capacidades multitarea. Apple, por su parte, intenta retener a sus clientes con la eficiencia energética y la integridad del ecosistema.

En conclusión, esta comparación realizada por AMD tiene un carácter más bien comercial. El MacBook Neo y los portátiles Windows económicos están destinados a públicos totalmente diferentes. No obstante, dicha competencia proporciona en última instancia más opciones y desarrollo tecnológico para los consumidores.